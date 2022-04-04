В США несколько стрелков убили шесть человек и ранили 12

Шесть человек погибли и 12 получили ранения во время стрельбы в Калифорнии. Инцидент произошёл в столице..
Дата загрузки: 2022-04-05
[Кэти Лестер, начальник полиции Сакраменто]:
«Следователи устанавливают личности ответственных за этот акт насилия. Мы знаем, что перед стрельбой произошла крупная драка. Мы также установили, что стрелявших было несколько».
Стрельба произошла в два часа ночи рядом с крытой спортивной ареной. Полицейские, находившиеся поблизости, услышали выстрелы и увидели бегущих людей. Они быстро прибыли на место происшествия.
В результате стрельбы погибли трое мужчин и три женщины. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Личности погибших пока не установлены. Также не установлено, почему в этом месте собралось много людей. Возможно, они вышли после мероприятия на спортивной арене.
Полиции не известно, связаны ли стрелявшие между собой или они действовали независимо друг от друга. О мотивах подозреваемых также пока не сообщают.
[Кэти Лестер, начальник полиции Сакраменто]:
«У некоторых пострадали близкие, а кто-то больше никогда не вернётся домой. Масштабы этого насилия беспрецедентны. За 27 лет моей работы в полицейском управлении Сакраменто такого не было».
Это второе нападение с огнестрельным оружием в Сакраменто за последний месяц. Так, в начале марта американец убил троих своих детей, их сопровождающего, а потом застрелился сам.
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