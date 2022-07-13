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Питомник в Нью-Йорке спас уже 10 000 новорождённых котят

Питомник в Нью-Йорке спас уже 10 000 новорождённых котят

Знакомьтесь, это Занзибар – десятитысячный котёнок, спасённый питомником в Нью-Йорке. Заведение восемь лет назад открыло Американское..

Дата загрузки: 2022-07-13

Питомник в Нью-Йорке спас уже 10 000 новорождённых котят

Знакомьтесь, это Занзибар – десятитысячный котёнок, спасённый питомником в Нью-Йорке. Заведение восемь лет назад открыло Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Сюда поступают найденные на улицах новорождённые котята, которые нуждаются в уходе или лечении.

[Майке Оливер, сотрудница питомника]:
«Сейчас разгар сезона размножения, и вы можете видеть, сколько у нас котят. И нам нужна помощь в их воспитании. Это помогает не только нам, но и самим котятам. Они развиваются и становятся ручными».

Занзибар и его сестра Цюрих попали в питомник в возрасте четырёх недель. Здесь им сделали прививки, а потом передали на попечение волонтёра. Эмили помогает растить котят уже пять лет. Через её руки прошло более 50 питомцев.

[Эмили Голдсмит, волонтёр]:
«Когда Занзибар и Цюрих попали ко мне, у них были инфекции глаз и верхних дыхательных путей. Им требовались лекарства и глазные капли. Я учила их правильно есть. Мне было приятно наблюдать, как они выздоравливают, а потом просто растут».

Эмили также приучает котят к туалету. Когда малыши становятся полностью ручными, им начинают подыскивать новых хозяев.

[Эмили Голдсмит, волонтёр]:
«Самая трудная часть этой работы – отдавать своих воспитанников. Но я постоянно говорю себе, что они у меня ненадолго, но в сердце – навсегда. Я очень рада, что у них будут хозяева, но, конечно, буду по ним скучать».

Питомник в Нью-Йорке помогает снизить нагрузку на приюты для животных и освободить места для других бездомных кошек и собак.

Американское общество по предотвращению жестокости в отношении животных – старинная некоммерческая организация. Её основали во второй половине XIX века.
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