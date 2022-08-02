Первым другом кота из приюта стала лошадь

У Дженнифер Бойл всегда жили кошки и лошади. Они ладили друг с другом, но особой дружбы между ними не было, пока не появился кот по кличке Морис.

Кот вырос в приюте и был пугливым. Дженнифер несколько дней держала нового питомца в доме, чтобы он привык. Потом выпустила на крыльцо.

Лошадь по кличке Чампи подошла к коту, как будто хотела поздороваться. «Морис никогда раньше не видел лошадей и поначалу немного робел, но Чампи хочет подружиться со всеми, кого встречает», – рассказала женщина.

Каждый день лошадь приходила к крыльцу, на котором сидел Морис, и кот не убегал. Через неделю кот осмелел и прыгнул на спину Чампи. Теперь они всегда вместе.