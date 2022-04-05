Илон Маск оказался крупнейшим акционером Twitter

Илон Маск оказался крупнейшим акционером соцсети Twitter. Миллиардер и владелец Tesla купил 9,2% акций за два..

Илон Маск оказался крупнейшим акционером соцсети Twitter. Миллиардер и владелец Tesla купил 9,2% акций за два миллиарда 890 миллионов долларов. Теперь его доля почти в четыре раза больше, чем у основателя компании.

Сделка, как оказалось, состоялась ещё 14 марта. О ней стало известно, когда вышел отчёт Комиссии США по ценным бумагам.

Новость о том, что Маск стал крупнейшим вкладчиком, сразу повысила стоимость акций компании. За день они подорожали на 26%.

Илон Маск – активный пользователь соцсети. На ней у него более 80 миллионов подписчиков. При этом недавно он задумался о создании альтернативной соцсети и раскритиковал Twitter за подавление свободы слова.

Вот несколько из его твитов по теме.

«Свобода слова необходима для функционирования демократии. Верите ли вы, что Twitter неукоснительно придерживается этого принципа?»

«Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной площадкой, несоблюдение принципов свободы слова коренным образом подрывает демократию. Что делать?»

[Анджело Зино, аналитик]:

«Возможно его конечная цель – полное приобретение компании. Это было бы намного проще, чем пытаться создать что-то с нуля».

Впрочем, сам Илон Маск пока не сообщил, с какой целью приборёл долю в Twitter. Но в любом случае это решение станет испытанием для нового генерального директора соцсети Парага Агравала. Он заменил Джека Дорси после его неожиданной отставки в ноябре 2021 года.

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