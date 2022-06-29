Заведениями общепита, куда пускают с собаками, в Нью-Йорке уже никого не удивишь. Но недавно здесь впервые..

В Нью-Йорке открылось первое кафе, где можно спускать собак с поводка

Заведениями общепита, куда пускают с собаками, в Нью-Йорке уже никого не удивишь. Но недавно здесь впервые открылось кафе, где питомцев можно спускать с поводка. Сюда приходят поработать или просто перекусить. Еда есть и для четвероногих гостей.

[Кристина Хэнфорд, гостья кафе]:

«Раньше мы ходили в другие кафе. Там приходилось сидеть снаружи, и пёс просто лежал на земле. Но здесь ему весело, он получает заряд энергии и знакомится с другими собаками». [Ава Зволинская, гостья кафе]:

«Я живу рядом и прихожу сюда поработать с Арчи. Если оставить его дома, он будет скучать, а вечером выплеснет на меня всю энергию. А так он выплёскивает её здесь».

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Кафе открыли два брата – Николас и Кристоффер. Хотели сделать это раньше, но помешала пандемия.

[Кристоффер Пауэрс, владелец кафе]:

«Мы не сторонники того, чтобы привязывать собаку на улице, особенно в Нью-Йорке. Поэтому мы решили, что в нашем районе должно быть место, куда можно прийти с собакой, поесть самому и накормить питомца».

Ещё до пандемии братья начали делать свежие корма для собак. Вдохновило их на это желание давать здоровую пищу своей питомице.

[Кристоффер Пауэрс, владелец кафе]:

«Мы перепробовали десятки рецептов, поговорили с ветеринарами и диетологами и разработали рецепт самого лучшего корма. Собаке понравилось, и мы подумали, что другие люди тоже захотят покупать питомцам такую еду».

В кафе два отдельных входа, а внутри стеклянная перегородка. Она отделяет зал для гостей от места, где продают еду и напитки. Это санитарное требование для подобных заведений.

Сюда приходят и те, у кого собак нет, но кто не прочь побыть в обществе лохматых питомцев.

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