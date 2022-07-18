Грандиозный переезд: 250 диких слонов перевозят в другой дом

Он ещё малыш, но чтобы перенести эту крошку, требуется не менее девяти человек. Слонёнку ввели транквилизатор..

Он ещё малыш, но чтобы перенести эту крошку, требуется не менее девяти человек.

Слонёнку ввели транквилизатор перед путешествием в новый дом.

Около 250 диких слонов перемещают на 350 километров из Национального парка «Ливонде» на востоке Малави в парк «Касунгу» в центре страны.

Смотрители говорят, что это путешествие, хоть и вынужденное, но показывает, что здесь слоны размножаются очень хорошо. Настолько, что им уже просто не хватает места.

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[Самюэль Камото, менеджер African Parks]:

«Популяция слонов увеличивается на 10% в год. Это максимум, которого можно достичь с этими животными».

Площадь перенаселённого парка – 580 квадратных километров. Это означает, что места хватает примерно на 300 слонов. Но сегодня здесь обитает около 600.

При этом в парке «Касунгу», куда животных перемещают, слонов, наоборот, в последнее время стало меньше.

Ещё одна причина перемещения – конфликты между этими животными и людьми. Из-за того, что места, а значит пищи стало меньше, слоны нередко совершают набеги на поля в окрестных деревнях.

[Матис Качепа Элиса, менеджер African Parks]:

«Эти слоны иногда ломают заборы, угрожают жизни людей и уничтожают их имущество».

Иногда встречи с дикими слонами приводят к трагедиям.

[Рут Сэмсон, местная жительница]:

«В 2017 году слоны затоптали одного из моих родственников. Он был болен. Спустя три года он умер. Мы счастливы, что они проводят перемещение, это спасёт нам жизнь».

На переезд слонов потребуется около шести недель.

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