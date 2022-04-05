Иерусалим готовится к медленному возвращению туристов

Туристы собираются у Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Христиане верят, что эта святыня XII века стоит..

Туристы собираются у Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Христиане верят, что эта святыня XII века стоит на месте, где Иисус был распят, похоронен и воскрес из мёртвых.

Ежегодно на Пасху сюда приезжают тысячи паломников. Но в этом году сезон ожидается вялым. После локдаунов туристов по-прежнему немного.

[Дорит Гравье, туристический гид]:

«Всё зависит от туристов, которые прибывают из-за границы, а не от местных. Поскольку люди не могли приехать, город был пустым».

Израиль вновь открылся для туристов 1 марта, поскольку волна штамма омикрон пошла на спад. Однако страна по-прежнему требует тестирования до и после прибытия.

[Мбангвета Мвендавейл, турист из Зимбабве]:

«Мы хотели приехать раньше, но недавно COVID просто всё уничтожил, нам пришлось отменить поездку. Пока всё спокойно. Мы счастливы быть здесь».

Министерство туризма Израиля ожидает 30 тысяч посетителей за неделю до Пасхи. В годы до пандемии в старом городе Иерусалима собиралось до 100 тысяч гостей.

[Дорит Гравье, туристический гид]:

«Ограничения и другие процедуры в аэропорту. Люди очень осторожны, все сомневаются, стоит ли ехать. Туризм пока не тот, что раньше».

В прошлом году в Иерусалим прибыло всего несколько сотен гостей. В этот раз ожидают частичного восстановления.

[Брайан Занд, пастор из США]:

«Я был здесь в марте 2020 года, была просто гробовая тишина. Теперь паломники возвращаются, всё оживает. В этом году Пасха будет похожа на Воскрешение».

Католическую Пасху в этом году отмечают 17 апреля, а православную – 24-го.

Одновременно 2 апреля у мусульман начался священный месяц Рамадан. А это значит, что в Иерусалиме в этот раз точно будет многолюдно.

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