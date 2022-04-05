Робот-художник рисует портреты кисточкой и красками

Знакомьтесь с гуманоидом по имени «Ай-Да». Создатели говорят, что это первый гуманоид-художник. Его построили в 2019..

Знакомьтесь с гуманоидом по имени «Ай-Да». Создатели говорят, что это первый гуманоид-художник.

Его построили в 2019 году. Он оснащён роботизированной рукой, которая позволяет использовать кисть и палитру.

В глаза встроены камеры, которые делают снимок человека.

Пока рисунки «Ай-Ды» не очень чёткие. Краски смешивать она ещё не умеет. Делает просто отдельные точки, которые объединяются в портрет.

Уникальность в том, что робот оснащён искусственным интеллектом. То есть два одинаковых портрета одного и того же человека будут выглядеть по-разному.

[«Ай-Да», гуманоид-художник]:

«Я черпаю вдохновение из разных источников. Меня глубоко вдохновляют изобразительное искусство, а также литература: Данте, Оруэлл, Олдос Хаксли».

На создание портрета у неё уходит от 45 минут до одного часа. На более масштабные картины потребуется около пяти часов.

Над проектом трудилась команда из 30 человек. А возглавил её владелец художественной галереи Айдан Меллер.

[Айдан Меллер, владелец галереи]:

«»Ай-Да» создаёт искусство. Но это немного беспокоит. Есть что-то неправильное в том, чтобы она художник-робот. В этом весь смысл проекта. Но что здесь не так? Почему это не работает? Приходите и посмотрите на её работы и попробуйте разобраться».

Конечная цель проекта – начать дискуссию не только об искусственном интеллекте, но и о технологиях в целом, а также об искусстве и его размытых границах.

[Айдан Меллер, владелец галереи]:

«Люди часто спрашивают: «Вы что, продвигаете искусственный интеллект и роботов?» На самом деле нет, мы используем их как инструмент для поиска ответов на этические и философские вопросы».

Ну а «Ай-Да» тем временем продаёт свои работы. Уже скоро она отправится в Италию, где покажет свои творения на Венецианском Биеннале.

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