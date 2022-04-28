Туристы постепенно возвращаются в Непал

Популярный район Тамель в Катманду снова полон зарубежных туристов. Если в прошлом году в Непал за..

Популярный район Тамель в Катманду снова полон зарубежных туристов. Если в прошлом году в Непал за месяц прибывали сотни гостей, то сейчас – тысячи. С января приехало уже 80 тысяч путешественников.

Непал притягивает альпинистов и других любителей активного отдыха. Здесь находятся восемь из 14 вершин мира, высота которых превышает 8000 метров. В их числе – Эверест, самая высокая точка планеты.

[туристка из Швейцарии]:

«(Мне нравятся здесь) пейзаж, цветы и особенно люди, непальский народ. Непальцы очень дружелюбные и приятные».

В этом году, помимо треккинга, туристам предлагают прыжки с парашютом и полёты на параплане. Также открываются новые маршруты.

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Ассоциация отелей Непала готова принять два с половиной миллиона гостей. В два раза больше, чем в 2019 году.

[Таранатх Адхикари, глава департамента туризма]:

«Это воодушевляет, но всё же нам надо работать лучше, чтобы оживить экономику и туристический сектор. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы и годы туристов в Непале станет больше».

Непал был закрыт для туристов с марта 2020 года по март 2021-го. Это больно ударило по экономике страны. Например, в горных районах люди потеряли 80% дохода. А в туристическом районе Тамель закрылось примерно 3500 предприятий. Также страна в целом потеряла основной источник иностранной валюты.

При этом туристы возвращаются не очень активно. Некоторых пугает новая возможная вспышка коронавируса, а кто-то не хочет тратиться на дорогие авиабилеты. Впрочем, во многих туристических компаниях Непала считают, что худшие времена позади.

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