Прогулки с волками предлагают туристам на юге Испании

Эту прогулку вряд ли можно назвать обычной. Туристов сопровождают не собаки, а самые настоящие волки. Мигель..

Эту прогулку вряд ли можно назвать обычной. Туристов сопровождают не собаки, а самые настоящие волки.

Мигель основал свою компанию в отдалённой местности на юге Испании. 47-летний гид вырастил уже три потомства серых хищников.

Когда-то эти животные свободно бродили по здешним лесам. Но потом исчезли. Теперь же, благодаря Мигелю, здесь становится всё больше одомашненных волков.

Разведением мужчина занимается последние 13 лет. Сейчас в его доме живут три волка: самка и её два уже взрослых детёныша-самца.

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Но отношения с хозяином у этих животных не такие, как у собак. Мужчина должен был стать для них вожаком стаи. Теперь волки борются за его внимание.

[Мигель Гонсалес Карильо, владелец волков]:

«Они одомашненные, но их поведение по-прежнему дикое. Они ведут себя так же, как в волчьей стае: они играют, а их мать учит своих детёнышей. Это их инстинкты».

Сначала соседи переживали. Но потом приняли новых постояльцев. А четыре года назад Мигель решил, что общение с волками может помочь и некоторым людям. Он стал ездить с ними в город, чтобы работать с детьми с аутизмом, а также с пожилыми, страдающими болезнью Альцгеймера.

[Мигель Гонсалес Карильо, владелец волков]:

«Людей они очень привлекают. Они не могут от них оторваться, делают много фото. Многие очень любят проводить время с животными».

Прогуливаясь с волками по лесу, Мигелю то и дело приходится приводить их в послушание, поскольку те норовят убежать за какой-нибудь добычей.

[участница прогулки]:

«Это был уникальный опыт, экстраординарный. Я всецело рекомендую его, чтобы отдохнуть от суеты, компьютеров и Интернета и насладиться природой».

Считается, что последний дикий волк в Альмерии был застрелен в конце XIX века. Впрочем, в других регионах Андалусии ещё остались отдельные стаи.

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