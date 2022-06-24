Израильским туристам полюбился отдых на Синайском полуострове

Когда-то на Синайском полуострове шли сражения между войсками Израиля и Египта, а сейчас это место –..

Когда-то на Синайском полуострове шли сражения между войсками Израиля и Египта, а сейчас это место – излюбленный курорт израильских туристов. Сюда они могут приезжать без визы, которая нужна для посещения других египетских регионов.

В 2019 году здесь побывало почти полтора миллиона израильтян. Но во время пандемии заграничный отдых пришлось отложить. Сейчас израильские туристы возвращаются. Местные власти ожидают, что вскоре их будет так же много, как раньше. Это должно в какой-то степени компенсировать отсутствие россиян.

Здесь туристы живут в простых соломенных хижинах и наслаждаются тишиной: вокруг никакой суеты.

[туристка из Израиля]:

«На Синайском полуострове ощущения очень особенные. Я здесь, как дома. Чувствую себя счастливой».

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Туристов привлекают тёплые, чистые воды Красного моря, коралловые рифы и красивые горные пейзажи. Эти места словно созданы для спокойного, размеренного отдыха.

Сюда также приезжают и египтяне из других регионов. При этом никаких конфликтов с гостями из Израиля не возникает, хотя в материковой части страны их недолюбливают.

[турист из Египта]:

«Местная обстановка чудесным образом объединяет людей. Здесь нет никакого разделения. То есть нет ничего, связанного с политикой или религией, что могло бы разъединить людей. Здесь все живут в удивительной гармонии. Думаю, этого и хочет от нас Бог».

Туристическая индустрия Египта сильно пострадала из-за нестабильности, начавшейся после революции 2011 года. Власти страны стараются возродить этот важный для экономики сектор. На его долю приходится 12% ВВП.

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