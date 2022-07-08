Туристы возвращаются в Грецию, но мешает инфляция

Иностранные туристы возвращаются на греческие острова и к древним памятникам. И это вселяет надежду в жизненно..
Дата загрузки: 2022-07-08
2020 год стал худшим для туризма Греции. В 2022-м, как ожидается, сектор получит 80% от рекорда до пандемии. Тогда благодаря путешественникам в казну поступило 18 миллиардов евро.
[Баббис Вулгарис, глава Гостиничной ассоциации Корфу]:
«Конечно, всё ещё много проблем. Инфляция подстегнула цены на энергию, сырьё дорогое. Расходы в отельном бизнесе намного больше, чем в прошлые годы».
На туризм приходится пятая часть экономики Греции и каждое пятое рабочее место.
Туристический сектор страны начал восстанавливаться в прошлом году. Прогнозируют, что рост будет наблюдаться ближайшие два года.
[Василис Кикилиас, министр туризма Греции]:
«Мы очень счастливы и довольны. Несмотря на пандемию, глобальный энергетический кризис, путешественники из Европы, США, Канады, Австралии, Израиля, со всего мира приезжают в Грецию со своими семьями».
При этом проблем по-прежнему много.
[Михалис Минадакис, главный менеджер отеля]:
«Самая большая трудность сейчас – это цены и рост расходов. Это не просто рост, а огромный и невероятный скачок цен на энергию, с которым столкнулось всё общество».
Тем не менее, спрос на путешествия очень высокий. Бронировать туры начали ещё в Рождество прошлого года. При этом число британских туристов утроилось по сравнению с 2019 годом.
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