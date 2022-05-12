Туристы возвращаются в Париж, но только не из Азии

Кениец Эли наконец смог привезти в Париж свою сестру Ребекку и сделать фото возле Эйфелевой башни...
Дата загрузки: 2022-05-13
[Эли Мвенда, турист]:
«Ходить по улицам, видеть лица людей без масок, ходить в рестораны, чувствовать энергию людей вокруг себя, не дистанцируясь – всё это так радует».
Согласно прогнозам, число иностранных туристов в Париже в мае-июле увеличится более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном, благодаря путешественникам из Испании, Германии, Великобритании и Италии.
Однако их всё равно будет на треть меньше, чем до пандемии. Отчасти потому, что пока не вернулись туристы из Азии.
В ресторане на живописной площади в самом центре Монмартра отмечают, что стало больше туристов из Европы, Бразилии и США. Но почти никого нет из азиатских стран.
[Жонас Сеньовер, менеджер ресторана]:
«Мы очень рады возможности снова полностью заполнить ресторан и создать такую атмосферу на площади».
Отели тоже отмечают рост количества бронирований. Так, общая активность приблизилась к допандемическому уровню в апреле. А на Пасху она даже на 3% превзошла показатели 2019 года.
[Дженнифер Боккара, менеджер отеля]:
«Каждые выходные у нас всё забронировано. Каждые выходные. При этом многие летят по 4-5 часов, чтобы пробыть в Париже три дня. Пребывание кратковременное, но они путешествуют больше».
В Париже надеются, что скоро начнут возвращаться и азиатские путешественники.
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