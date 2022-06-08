Оползень сошёл на отель в Аргентине: погиб турист

Один человек погиб, трое пострадали и ещё двое пропали без вести в результате схода оползня рядом..

Один человек погиб, трое пострадали и ещё двое пропали без вести в результате схода оползня рядом с отелем в аргентинской Патагонии.

Инцидент произошёл в городе Барилоче. Погиб турист из Уругвая. Он жил в отеле. Его жену и ещё двух женщин отправили в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщают местные СМИ, в отеле в момент схода оползня находилось до 50 туристов.

[очевидец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сначала мы услышали, как посыпались камни, а потом был грохот. Сосед выглянул в окно и смог частично увидеть происходящее. Из нашей комнаты мы не могли видеть масштабов оползня». [очевидец]:

«Что сказать? Мы до сих пор в шоке. Слава Богу, мы целы. Не все могут сказать про себя то же самое, но мы не можем контролировать стихийные бедствия. Здесь никто не виноват. Отель тоже нельзя винить».

Этот отельный комплекс включает два больших здания и много коттеджей. Также на территории строится третий отель.

Оползень произошёл после дождя, который не прекращался 36 часов.

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