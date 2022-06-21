«Будет только хуже»: жители Калининграда встревожены ограничением Литвы на транзит товаров

Жители Калининградской области спешат запастись стройматериалами. Многие боятся, что товары подорожают или пропадут совсем. Опасения вызваны..

Жители Калининградской области спешат запастись стройматериалами. Многие боятся, что товары подорожают или пропадут совсем. Опасения вызваны тем, что соседняя Литва ограничила транзит по своей железной дороге. Новые правила действуют с 18 июня.

Ограничения коснутся товаров, попавших под санкции Евросоюза. Процесс будет поэтапным. Сначала прекратится транзит изделий из металла и стройматериалов, на провоз удобрений введут квоты.

[жительница Калининграда]:

«Новость меня шокировала и в то же время порадовала, потому что лично я стройматериалами запаслась заранее». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [жительница Калининграда]:

«Может быть, цены повысятся или вообще не будет того, к чему мы привыкли до вот этих событий». [житель Калининграда]:

«Приостановятся стройки, развитие, дороги в том числе. Всё будет хуже».

Под ограничения попадут примерно 40-50% наименований товаров, которые ввозят в Калининградскую область из других российских регионов и вывозят из неё. При этом товары, не попавшие под санкции, перевозить можно.

Власти российского полуэксклава планируют доставлять грузы по морю.

[Дмитрий Лысков, представитель властей Калининградской области]:

«Мы уже договорились о фрахте семи судов. Два из них на этой неделе уже должны встать на линию Балтийск – Усть-Луга и соответственно взять на себя те мощности, которые выпадают из-за запрета транзита РЖД».

Между тем Москва называет действия Вильнюса незаконными и требует отменить ограничения. Власти Литвы объясняют, что просто исполняют санкции ЕС.

Короткая ссылка на эту страницу: