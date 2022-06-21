«Будет только хуже»: жители Калининграда встревожены ограничением Литвы на транзит товаров

Жители Калининградской области спешат запастись стройматериалами. Многие боятся, что товары подорожают или пропадут совсем. Опасения вызваны..
Дата загрузки: 2022-06-21
Жители Калининградской области спешат запастись стройматериалами. Многие боятся, что товары подорожают или пропадут совсем. Опасения вызваны тем, что соседняя Литва ограничила транзит по своей железной дороге. Новые правила действуют с 18 июня.
Ограничения коснутся товаров, попавших под санкции Евросоюза. Процесс будет поэтапным. Сначала прекратится транзит изделий из металла и стройматериалов, на провоз удобрений введут квоты.
[жительница Калининграда]:
«Новость меня шокировала и в то же время порадовала, потому что лично я стройматериалами запаслась заранее».
[жительница Калининграда]:
«Может быть, цены повысятся или вообще не будет того, к чему мы привыкли до вот этих событий».
[житель Калининграда]:
«Приостановятся стройки, развитие, дороги в том числе. Всё будет хуже».
Под ограничения попадут примерно 40-50% наименований товаров, которые ввозят в Калининградскую область из других российских регионов и вывозят из неё. При этом товары, не попавшие под санкции, перевозить можно.
Власти российского полуэксклава планируют доставлять грузы по морю.
[Дмитрий Лысков, представитель властей Калининградской области]:
«Мы уже договорились о фрахте семи судов. Два из них на этой неделе уже должны встать на линию Балтийск – Усть-Луга и соответственно взять на себя те мощности, которые выпадают из-за запрета транзита РЖД».
Между тем Москва называет действия Вильнюса незаконными и требует отменить ограничения. Власти Литвы объясняют, что просто исполняют санкции ЕС.
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