Первый порт для воздушного такси появился в Великобритании

Платформа медленно поднимается со стартовой площадки, неся беспилотник в небо. Оказавшись на месте, машина взлетает и..
Дата загрузки: 2022-04-27
Оказавшись на месте, машина взлетает и отправляется выполнять свою миссию.
Это необычное сооружение – первый в мире городской воздушный порт для летающих такси. Его назвали «вертипортом».
Использовать его будут не только для летающих такси с пассажирами, но и для дронов.
Он очень похож на аэропорт, с лаунж-зоной, выходами на посадку и зоной взлёта.
А это электрическое транспортное средство с вертикальным взлётом и посадкой в будущем сможет перевозить пассажиров.
[Рики Сандху, основатель городского порта]:
«Вы стоите в первом в мире полностью функционирующем городском воздушном порту. А городской аэропорт – это часть авиационной инфраструктуры. Так что вы будете использовать один из них, чтобы добраться на воздушном такси до другого города и другого места».
Компания нацелена на 2024 год. К этому времени она надеется провести сертификацию аэротакси.
Кроме того, она планирует построить 200 таких машин по всему миру в течение последующих пяти лет.
Основатель компании говорит, что сейчас самое время начинать строить много таких портов. На каждый нужно будет потратить более 12 миллионов долларов.
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