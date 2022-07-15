Hyundai представила свой первый электрический седан

Южнокорейская компания Hyundai раскрыла технические характеристики электрокара Ioniq 6. Это первый полностью электрический седан бренда. В..

Южнокорейская компания Hyundai раскрыла технические характеристики электрокара Ioniq 6. Это первый полностью электрический седан бренда.

В основе автомобиля та же модульная платформа, на которой построены кроссовер Ioniq 5, кросс-хетчбэк Kia EV6 и паркетник Genesis GV60. Предусмотрены версии с задним и полным приводом. Топовую модель будут оснащать двумя электромоторами суммарной мощностью 325 лошадиных сил. Разгон до сотни – за 5,1 секунды. Запас хода – 610 километров.

Электрокар можно подключать к терминалам с напряжением 800 вольт. В этом случае время зарядки с десяти до 80% займёт 18 минут. Также Ioniq 6 можно заряжать от 400-вольтовых терминалов.

В Южной Корее цены на электрокар будут начинаться с 42 тысяч долларов. Стоимость в других странах пока неизвестна.

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Hyundai и её дочерние компании Kia и Genesis планируют представить более 30 электрических моделей до 2030 года и занять 12% рынка электромобилей.

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