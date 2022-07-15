Hyundai представила свой первый электрический седан

Южнокорейская компания Hyundai раскрыла технические характеристики электрокара Ioniq 6. Это первый полностью электрический седан бренда. В..
Дата загрузки: 2022-07-15
В основе автомобиля та же модульная платформа, на которой построены кроссовер Ioniq 5, кросс-хетчбэк Kia EV6 и паркетник Genesis GV60. Предусмотрены версии с задним и полным приводом. Топовую модель будут оснащать двумя электромоторами суммарной мощностью 325 лошадиных сил. Разгон до сотни – за 5,1 секунды. Запас хода – 610 километров.
Электрокар можно подключать к терминалам с напряжением 800 вольт. В этом случае время зарядки с десяти до 80% займёт 18 минут. Также Ioniq 6 можно заряжать от 400-вольтовых терминалов.
В Южной Корее цены на электрокар будут начинаться с 42 тысяч долларов. Стоимость в других странах пока неизвестна.
Hyundai и её дочерние компании Kia и Genesis планируют представить более 30 электрических моделей до 2030 года и занять 12% рынка электромобилей.
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