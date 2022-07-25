Смогут ли военные истребители обойтись без пилотов?

Истребители F-35 рассекают небо над Тихим океаном. Они считаются самыми продвинутыми военными самолётами в мире. Построенные..

Истребители F-35 рассекают небо над Тихим океаном. Они считаются самыми продвинутыми военными самолётами в мире.

Построенные компанией Lockheed Martin, они развивают скорость почти в 2000 километров в час, оборудованы высокотехнологичными датчиками, способными отслеживать вражеские цели и глушить радары, а также нести ракеты с точным наведением.

[Тони Уилсон, лётчик-испытатель]:

«Сочетание малозаметности и датчиков позволяет пилоту управлять самым мощным, самым подключённым и самым живучим истребителем на планете»

Пилоты и их истребители – частые герои голливудских боевиков. А реальные самолёты обычно становятся звёздами Международного авиасалона в Фарнборо.

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Крупнейшее авиашоу в мире также стало местом, где свои новинки представляют производители дронов и беспилотников. Они говорят, что в будущем военные бои будут вести без людей – с помощью искусственного интеллекта и других технологий.

На карту поставлены миллиарды долларов. Страны обновляют военные флоты и наращивают бюджеты на оборонные закупки.

Так смогут ли дроны заменить управляемые истребители?

[Зив Авни, эксперт в оборонной электронике]:

«Всё, что сегодня делает дрон, раньше делали пилоты. Вначале это были только дневные камеры. Сегодня мы используем множество инфракрасных камер, что даёт нам возможность работать и ночью. А затем мы добавляем много других датчиков, которые могут собирать информацию».

Технологии уже устранили необходимость в том, чтобы второй человек сидел на заднем сиденье для работы с радаром. Впрочем, эксперты считают, что пилотов рано списывать со счетов.

[Ричард Абулафия, эксперт в авиакосмической индустрии]:

«Пока дроны в основном проводили разведку и наносили точечные удары. 20 лет назад говорили, что они заменят истребители. Но сегодня мы видим, что этого не произошло».

Уже разрабатывают истребители, которые включают беспилотные модели. Однако, как ожидается, они выйдут на рынок не раньше следующего десятилетия. А пока же дроны будут лишь дополнением в войне с воздуха.

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