Рядом с побережьем австралийского городка Манджера курсирует немало лодок. Но такую, как эта, увидишь редко. Джон..

Дорожающее топливо подстегнуло интерес к электрическим лодкам в Австралии

[Джон Макколл, владелец лодки]:

«Нет выбросов и шума. Всё намного проще с техническим обслуживанием».

Рядом с побережьем австралийского городка Манджера курсирует немало лодок. Но такую, как эта, увидишь редко. Джон Макколл купил электрическое судно среди первых в стране.

Электрическими автомобилями в Австралии уже никого не удивишь, но лодки с электромоторами были не в моде. Однако рост цен на топливо подстегнул интерес австралийцев к электрическому водному транспорту.

[Герд Хайнен, сотрудник компании Eco Boats Australia]:

«Спрос на лодки с мощными электромоторами вырос вдвое».

Впрочем, экологичные лодки всё равно покупают мало.

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В Новом Южном Уэльсе работает компания по производству электрических лодочных моторов. Австралийцам они кажутся слишком дорогими, поэтому большая часть товара уходит за рубеж. Производители считают, что государство должно поддерживать покупателей электротранспорта льготами.

[Линель Джонсон, сотрудница компании EClass]:

«Даже в Новой Зеландии есть специальный фонд для поддержки электрификации морских судов».

В рыболовецкой отрасли многие тоже не против перейти на зелёные технологии. Некоторые компании уже используют гибридные лодки. Но большие суда с электродвигателями пока для них не выгодны.

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