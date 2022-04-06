Ученые исследуют чистую альтернативу ядерной энергии

В индустриальном парке недалеко от Оксфорда группа учёных пытается добиться термоядерного синтеза. Это чистая и устойчивая..
Дата загрузки: 2022-04-07
Традиционные АЭС вырабатывают энергию путём расщепления атомов. В процессе высвобождается огромное количество энергии. Она нагревает воду для создания пара, который приводит в действие турбины. А они уже производят электроэнергию.
Однако в итоге появляются радиоактивные отходы, которые необходимо охлаждать и безопасно утилизировать.
Сегодня многие учёные пытаются найти источник энергии без отходов и газов.
И эта массивная газовая пушка вселяет надежду. В ней пороховые снаряды поражают особую цель, вызывая реакцию термоядерного синтеза. Именно такая реакция происходит на Солнце и других звёздах.
Атомы водорода сливаются вместе, образуя гелий. Материя превращается в энергию. И такая энергия могла бы приводить в действие турбины для производства электричества.
Управление по атомной энергии Великобритании утверждает, что этой цели уже достигли. Впрочем, объём энергии очень небольшой. Но это первый шаг к созданию более дешёвого термоядерного синтеза.
[Ник Хоукер, автор проекта]:
«Она работает так: сжигает порох на том конце, чтобы запустить первый снаряд, который проходит через этот ствол. Перед снарядом находится ёмкость с водородом. И снаряд вжимает этот водород в отверстие в центре».
Затем водород попадает в другой, гораздо меньший снаряд, который летит к цели быстрее.
[Ник Хоукер, автор проекта]:
«Он движется с гораздо большей скоростью, около шести с половиной километров в секунду. И в конце он попадает в нашу целевую камеру».
Мишени постоянно модифицируются для получения лучшего результата, то есть получения большего объёма энергии.
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