Ученые исследуют чистую альтернативу ядерной энергии

В индустриальном парке недалеко от Оксфорда группа учёных пытается добиться термоядерного синтеза. Это чистая и устойчивая..

В индустриальном парке недалеко от Оксфорда группа учёных пытается добиться термоядерного синтеза. Это чистая и устойчивая форма энергии, которая могла бы стать альтернативой атомным электростанциям.

Традиционные АЭС вырабатывают энергию путём расщепления атомов. В процессе высвобождается огромное количество энергии. Она нагревает воду для создания пара, который приводит в действие турбины. А они уже производят электроэнергию.

Однако в итоге появляются радиоактивные отходы, которые необходимо охлаждать и безопасно утилизировать.

Сегодня многие учёные пытаются найти источник энергии без отходов и газов.

И эта массивная газовая пушка вселяет надежду. В ней пороховые снаряды поражают особую цель, вызывая реакцию термоядерного синтеза. Именно такая реакция происходит на Солнце и других звёздах.

Атомы водорода сливаются вместе, образуя гелий. Материя превращается в энергию. И такая энергия могла бы приводить в действие турбины для производства электричества.

Управление по атомной энергии Великобритании утверждает, что этой цели уже достигли. Впрочем, объём энергии очень небольшой. Но это первый шаг к созданию более дешёвого термоядерного синтеза.

[Ник Хоукер, автор проекта]:

«Она работает так: сжигает порох на том конце, чтобы запустить первый снаряд, который проходит через этот ствол. Перед снарядом находится ёмкость с водородом. И снаряд вжимает этот водород в отверстие в центре».

Затем водород попадает в другой, гораздо меньший снаряд, который летит к цели быстрее.

[Ник Хоукер, автор проекта]:

«Он движется с гораздо большей скоростью, около шести с половиной километров в секунду. И в конце он попадает в нашу целевую камеру».

Мишени постоянно модифицируются для получения лучшего результата, то есть получения большего объёма энергии.

Короткая ссылка на эту страницу: