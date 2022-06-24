Прототип космический фабрики готовят к запуску в Великобритании

В британском городе Кардифф готовят к старту первый спутник, который отправится в космос с территории страны...
Дата загрузки: 2022-06-24
Микрогравитация позволит производить более лёгкие и прочные металлические сплавы, а также более эффективные полупроводники.
[Эндрю Бейкон, сооснователь компании-разработчика]:
«Возможно, в ближайшие 5-10 лет компоненты многих вещей, которыми пользуются люди, будут созданы в космосе. Будь то энергетическая сеть или поезд, в котором вы едете».
Спутник стартует с первого в Европе космодрома, который расположен в аэропорту Ньюки в Корнуолле.
Используя ту же взлётно-посадочную полосу, что и коммерческие самолеты, Boeing 747 компании Virgin Orbit понесёт под крылом 21-метровую ракету.
Компания, принадлежащая Ричарду Брэнсону, успешно запустила свою первую ракету со второй попытки в январе 2021 года.
[Дэн Харт, исполнительный директор Virgin Orbit]:
«Самолёт Virgin Orbit теперь может стать важной частью стартовой инфраструктуры. Это будет первый шаг».
Ракету запустят этим летом с высоты 10 километров над Атлантикой. Ожидается, что спутниковая программа поднимет местную экономику.
[Мелисса Торп, глава Spaceport Cornwall]:
«Только в космопорте появится 150 рабочих мест. Ещё около 240 будет в цепочке поставок, на вспомогательных объектах и в компаниях, которые будут сопровождать запуски».
Space Forge станет первой компанией, которая будет производить материалы в космосе в коммерческих объёмах. Затем их будут доставлять на Землю для продажи.
Примечательно, что спутник можно будет использовать повторно.
Короткая ссылка на эту страницу: