В британском городе Кардифф готовят к старту первый спутник, который отправится в космос с территории страны...

Прототип космический фабрики готовят к запуску в Великобритании

В британском городе Кардифф готовят к старту первый спутник, который отправится в космос с территории страны. Это устройство – прототип космической фабрики. Она будет производить такие материалы, которые невозможно создать на Земле.

Микрогравитация позволит производить более лёгкие и прочные металлические сплавы, а также более эффективные полупроводники.

[Эндрю Бейкон, сооснователь компании-разработчика]:

«Возможно, в ближайшие 5-10 лет компоненты многих вещей, которыми пользуются люди, будут созданы в космосе. Будь то энергетическая сеть или поезд, в котором вы едете».

Спутник стартует с первого в Европе космодрома, который расположен в аэропорту Ньюки в Корнуолле.

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Используя ту же взлётно-посадочную полосу, что и коммерческие самолеты, Boeing 747 компании Virgin Orbit понесёт под крылом 21-метровую ракету.

Компания, принадлежащая Ричарду Брэнсону, успешно запустила свою первую ракету со второй попытки в январе 2021 года.

[Дэн Харт, исполнительный директор Virgin Orbit]:

«Самолёт Virgin Orbit теперь может стать важной частью стартовой инфраструктуры. Это будет первый шаг».

Ракету запустят этим летом с высоты 10 километров над Атлантикой. Ожидается, что спутниковая программа поднимет местную экономику.

[Мелисса Торп, глава Spaceport Cornwall]:

«Только в космопорте появится 150 рабочих мест. Ещё около 240 будет в цепочке поставок, на вспомогательных объектах и в компаниях, которые будут сопровождать запуски».

Space Forge станет первой компанией, которая будет производить материалы в космосе в коммерческих объёмах. Затем их будут доставлять на Землю для продажи.

Примечательно, что спутник можно будет использовать повторно.

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