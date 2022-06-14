Знаменитые полотна Тициана представили на выставке в Риме

«Нимфа и пастух» – одна из последних картин Тициана. Художник венецианской школы писал её для себя...
Дата загрузки: 2022-06-14
«Нимфа и пастух» – одна из последних картин Тициана. Художник венецианской школы писал её для себя. Такие полотна называл легендами или стихами. Эта картина стала жемчужиной выставки в римской галерее Боргезе. Её на время предоставил венский Музей истории искусств.
На картине фигуры влюблённых выделены светлыми бликами, а позади – почти одноцветный пейзаж. Тициан словно хотел показать быстротечность жизни.
[Мария Джованна Сарти, куратор выставки]:
«Это аллегория жизни, я бы даже сказала, тщетности жизни. На этом пейзаже, написанном в поздние годы творчества Тициана, изображён козёл, поедающий последнюю зелёную ветку дерева, которое уже высохло».
А это знаменитая «Венера, завязывающая глаза Купидону». Тициан написал её также в старости. К тому времени стал больше внимания уделять пейзажу. Известно, что на этой картине он закрасил женскую фигуру. Так больше пространства осталось для изображения заката.
В числе экспонатов полотно «Любовь небесная и Любовь земная», а также копия картины «Три возраста человека». Здесь Тициан также отразил свои поэтические размышления о быстротечности человеческой жизни. Но тогда он был молод и писал в иной манере.
[Франческа Каппеллетти, директор галереи Боргезе]:
«Замысел картины «Три возраста человека» повторяется в «Нимфе и пастухе». В центре обоих полотен влюблённые. Но сравнивая картины, мы видим разницу в стиле и особенно в том, как мыслил молодой Тициан и как мыслил зрелый художник».
Тициан Вечеллио был мастером эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Он родился примерно в 1490 году. Стал лучшим живописцем Венеции, когда ему ещё не было и 30. Художник умер в 86 лет от чумы, оставив после себя незаконченную картину «Пьета».
Выставка в галерее Боргезе в Риме продлится до 18 сентября.
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