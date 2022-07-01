Австралийцы превращают морской мусор в произведения искусства

Как всегда, на рассвете эта рыбацкая лодка уже пришвартовалась в австралийском Джералдтоне. Но улов не обычный...

Как всегда, на рассвете эта рыбацкая лодка уже пришвартовалась в австралийском Джералдтоне. Но улов не обычный. Вся палуба завалена сетями, бутылками и верёвками.

Этот мусор три дня собирали в акватории островов Аброльос в Индийском океане. Рядом с архипелагом проходят коралловые рифы.

Мусор выносят на сушу и сортируют. Здесь есть ящики, куски пластиковых изделий и даже мебель. Отходы не выбрасывают. Их разбирают местные жители, которым не чуждо увлечение творчеством.

[Пейдж Кирби, художница]:

«Я ищу крышки от бутылок и другой мусор для своего произведения искусства».

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А эта мастерица радуется обилию верёвок. Сплетёт из них красивую корзину.

Произведения искусства, созданные из морского мусора, выставляют в местной галерее.

[Верити Пирс, дизайнер]:

«В этом году я сделала наряд водяной феи Никси. Это произведение искусства можно носить. Оно похоже на балетную пачку с корсетом. Думаю, платье очень милое. Оно сделано из верёвки и сети с небольшим добавлением проволоки».

Проект по сбору мусора запустила компания, которая специализируется на добыче жемчуга. В нём участвуют добровольцы. Цель миссии – собрать как можно больше пластика.

[Пиа Бошетти, автор проекта Flotsam и Jetsam]:

«Маленькие куски пластика плавают по всему океану. Их съедают животные и птицы».

В первый год участвовать в проекте вызвались 17 волонтёров. Сейчас набирается до 30. Эксперты говорят, что мусора возле островов Аброльос стало намного меньше.

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