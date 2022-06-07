В Нью-Йорке открылась выставка, посвящённая кимоно. Здесь можно узнать, как развивалась японская мода с конца XVIII..

Более 60 кимоно показали на выставке в Нью-Йорке

[Моника Бинксик, куратор выставки]:

«Мы представляем кимоно как элемент моды. Обычно, говоря о моде, думаешь о крупных западных брендах. Но у кимоно также есть свое место в мире моды, начиная с XVII столетия».

В Нью-Йорке открылась выставка, посвящённая кимоно. Здесь можно узнать, как развивалась японская мода с конца XVIII века по начало XX.

Здесь можно увидеть, как кимоно повлияло на западную моду. Также было огромное обратное влияние.

[Моника Бинксик, куратор выставки]:

«В XVII-XVIII веках шёлк был очень дорогим, поэтому только высокопоставленные самураи или богатые дамы из высшего общества могли позволить себе качественные кимоно. Затем, в период Мэйдзи, в конце XIX века, Япония открыла свои границы для Запада. В Японию пришли западные технологии, и стало возможным создавать менее дорогие кимоно».

Куратор выставки говорит, что в 20-30-хх годах японские женщины впервые начали работать машинистками и телефонными операторами. У них появился собственный доход, который они могли тратить на кимоно либо другую одежду.

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[Моника Бинксик, куратор выставки]:

«И у женщин фактически был выбор: носить кимоно или что-то в западном стиле».

В общей сложности выставлено более 60 кимоно.

Это первая экспозиция, организованная Японской галереей совместно с Институтом костюма в Метрополитен-музее. Она продлится до 20 февраля следующего года.

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