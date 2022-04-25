Сквозь годы эти автомобили не теряют ни очарования, ни ценности. Многие стоят уже миллионы евро. И..

Роскошные и редкие автомобили представили на выставке в Лондоне

Сквозь годы эти автомобили не теряют ни очарования, ни ценности. Многие стоят уже миллионы евро. И некоторые из них можно купить на этой выставке в Лондоне.

Возле Королевского госпиталя в Челси расположились «Феррари», «Роллс-Ройсы», «Мустанги» и другие раритеты.

Среди звёзд этого парада авто – Barnato Hassan Special 34-го года. Его построили для гоночного трека и оснастили 8-литровым двигателем Bentley. Спорткар побил рекорд скорости прохождения круга на автодроме Бруклендс, разогнавшись до 230 километров в час. За машину просят пять миллионов евро.

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А это дебютант. Прототип гоночного автомобиля Alfa Romeo 12C. Его спроектировали в конце 30-х. Но на конвейер он так и не встал. Машину отреставрировали, но оригинальную краску не трогали. Автомобиль пока не продаётся.

[Паоло Спаллуто, директор ателье Passione Engadina]:

«На меня и коллекционеров наводят скуку автомобили, словно созданные для конкурса элегантности. Они так совершенны, что кажутся игрушечными. А нам нравятся машины такими, какими они были. Если что и вызовет эмоции, так это оригинальный запах автомобиля, построенного более 70 лет назад».

Ещё один дебют в Европе – трёхколёсный автомобиль английской фирмы Morgan.

А это реплика британского Austin-Healey (Остин-Хили) 54 года выпуска. Она немного больше оригинальной модели. Дизайн тоже улучшен. Двигатель бензиновый.

Для почитателей классики, которые боятся современных экологических норм, есть копия электрического Mustang 67-го года. Кузов выполнен из углепластика.

[Марк Робертс, директор компании Charge Cars]:

«Люди хотят сидеть за рулём иконы автомобильного дизайна. Это становится всё сложнее. А это автомобиль с нулевым уровнем выхлопов. Он оснащён новейшими технологиями».

На выставке также представили гоночный Ferrari Daytona SP3, Rolls-Royce Black Badge Ghost и внедорожный гиперкар Prodrive Hunter.

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