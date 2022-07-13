Украшения древних людей представили на выставке в Иерусалиме

За десятки столетий до Tiffany и Cartier украшения уже прочно вошли в жизнь людей. Например, этому..
Дата загрузки: 2022-07-13
За десятки столетий до Tiffany и Cartier украшения уже прочно вошли в жизнь людей. Например, этому ожерелью из ракушек 120 тысяч лет. Оно родом с Ближнего Востока и считается самым древним ювелирным изделием, найденным за пределами Африки.
На этой выставке в Иерусалиме представили и другие украшения, которые носили доисторические люди. Однако здесь не увидеть ни золота, ни бриллиантов. Самые первые украшения делали из ракушек, костей и даже яичной скорлупы.
Этот пояс в виде бус создали примерно 7000 лет назад.
[Ахиад Овадия, куратор выставки]:
«Он был на умершей женщине. В поясе 1667 бусин из скорлупы яйца страуса».
Такое количество бусин, возможно, говорит о высоком социальном статусе владелицы пояса.
А этим поясом из раковин лопатоногих моллюсков обвязали умершего младенца. Вероятно, его родители также принадлежали к знати.
[Ахиад Овадия, куратор выставки]:
«Мы думаем, что это были не просто украшения. В них был заложен глубокий смысл. Иногда это были амулеты, а иногда эти украшения несли в себе память о чём-либо. Это выходит за рамки чистой красоты самого изделия».
Среди экспонатов броши, кольца и подвески. Многим изделиям больше десяти тысяч лет. В числе экспонатов – инструменты, которые использовали древние ювелиры.
Выставка продлится до апреля следующего года.
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