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Гонконгский музей истории покажет тысячи лет китайской культуры

Гонконгский музей истории покажет тысячи лет китайской культуры

В Гонконге вскоре откроется музей, посвящённый истории и культуре Китая. Семиэтажный дворец площадью 7800 квадратных метров..

Дата загрузки: 2022-06-23

Гонконгский музей истории покажет тысячи лет китайской культуры
В Гонконге вскоре откроется музей, посвящённый истории и культуре Китая.

Семиэтажный дворец площадью 7800 квадратных метров включает девять галерей.

Здесь представят более 900 китайских произведений искусства. Их предоставил в аренду Дворцовый музей в Пекине, и охватывают они тысячи лет китайской истории и культуры.

Тема одной из галерей – «От глины к сокровищам: фарфор из коллекции Дворцового музея».

На выставке представлена ​​китайская керамика, начиная от предметов повседневного обихода и заканчивая изысканными произведениями времён династий Мин и Цин.

Другой раздел посвящён живописи и каллиграфии.

[Дэйзци Ван, замдиректора музея]:
«Это первый случай с момента основания Дворцового музея в Пекине в 1928 году, когда такое большое количество национальных сокровищ выставляется за пределами материкового Китая».

В первой галерее под названием «Вход в Запретный город» посетители могут увидеть, как при династии Цин сохраняли древние артефакты и налаживали контакты с другими регионами мира.

А галерея номер 9 показывает, какое место занимали в искусстве лошади. Здесь можно увидеть 111 произведений искусства из Пекинского дворца-музея. Ещё 13 приехали из парижского Лувра.

Гонконгский дворец-музей открое
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