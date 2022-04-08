Японка и канадка установили рекорд по тройному прыжку на сноуборде

Сразу два женских рекорда зарегистрировали на соревнованиях в Бернских Альпах в Швейцарии. Японская сноубордистка Рэйра Ивабути..
Дата загрузки: 2022-04-08
20-летняя спортсменка пробовала выполнить этот трюк на Олимпиаде-2022, но не смогла удачно приземлиться.
[Рэйра Ивабути, сноубордистка]:
«Чувствую себя превосходно. Я пыталась сделать тройной прыжок на Олимпийских играх. А потом решила повторить попытку на этих соревнованиях».
Следом за японкой этот же трюк выполнила 25-летняя канадка Лори Блуэн. До них тройной прыжок среди женщин делала только австрийская сноубордистка Анна Гассер. Она выполнила трюк под названием кэб.
[Лори Блуэн, сноубордистка]:
«Я в восторге от того, что Рэйра сделала это сегодня. Мы обе выполнили тройной прыжок. Это удивительный, солнечный день. Лучшего дня и не пожелаешь».
Ивабути выступает в дисциплине биг-эйр. На её счету уже есть серебряная и бронзовая медали на Всемирных экстремальных играх. Канадская спортсменка выступает в двух дисциплинах – слоупстайл и биг-эйр. Она серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года. Также Блуэн брала золото на двух чемпионатах мира.
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