Непальская альпинистка Лакпа Шерпа ещё раз побила собственный рекорд. Она единственная женщина, покорившая Эверест десять раз...

Непальская альпинистка побила свой и мировой рекорд, покорив Эверест в 10-й раз

Непальская альпинистка Лакпа Шерпа ещё раз побила собственный рекорд. Она единственная женщина, покорившая Эверест десять раз.

Сейчас Лакпа возвращается в Катманду.

[Лакпа Шерпа, альпинистка]:

«Я очень счастлива. Моё сердце тронуто. С этого дня я начну забывать о своих страданиях в Гималаях».

Альпинистка поднялась на высочайшую гору планеты со стороны Непала. Рекорд подтверждён официально. Предыдущее восхождение женщина совершила четыре года назад. А первый раз Лакпа покорила Эверест в 2000-м.

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[Лакпа Шерпа, альпинистка]:

«Этим я хочу воодушевить моих непальских братьев и сестёр. Проявляйте инициативу и никогда не сдавайтесь».

История восхождений на знаменитую вершину началась в 1953 году. За прошедшее время гору покоряли более десяти тысяч раз, причём многие альпинисты поднимались на неё неоднократно. При этом на Эвересте погибло более 300 человек.

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