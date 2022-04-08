Этот детёныш муравьеда возвращается в дикую природу на северо-востоке Колумбии. Немного подальше в лес выпускают молодого..

В дикую природу Колумбии вернули более 160 зверей и птиц

Этот детёныш муравьеда возвращается в дикую природу на северо-востоке Колумбии. Немного подальше в лес выпускают молодого оцелота. Вернулся в привычные условия и тукан. А вот уползает анаконда.

Более 160 животных, птиц и рептилий в это день снова обрели вольную жизнь. Все они были отловлены незаконными торговцами. Зверей и птиц спасли в ходе спецоперации. Потом они прошли реабилитацию в центре спасения диких животных.

[Дорис Бернал, глава Управления по охране природы]:

«Мы смягчаем вред, который мы, люди, наносим природе. Мы помогаем этим незаконно отловленным животным вернуться в естественную среду обитания. Это сохранит целостность экосистемы».

В прошлом году в департаменте Касанаре вернули в дикую природу более 1200 животных и птиц. Их также изъяли у нелегальных торговцев.

Колумбия известна большим биологическим разнообразием. На её территории находится 10% мировой флоры и фауны.

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