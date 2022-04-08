В Тель-Авиве ликвидирован террорист, который открыл стрельбу на центральной улице города в четверг вечером, убив двоих..

В Тель-Авиве ликвидировали террориста, убившего двоих и ранившего 12 человек

В Тель-Авиве ликвидирован террорист, который открыл стрельбу на центральной улице города в четверг вечером, убив двоих и ранив 12 человек. Израильская полиция застрелила его в пятницу утром после 9-часовой операции.

Нападавшим оказался 28-летний палестинец из лагеря беженцев «Дженин» на Западном берегу реки Иордан.

Один из свидетелей рассказал, что происходило во время стрельбы.

[свидетель]:

«Я увидел много бегущих людей, услышал громкие звуки, поэтому побежал сюда».

Власти города говорят, что у атакующего были «националистические мотивы». Сразу после нападения он бежал с места преступления пешком.

Это один из пострадавших.

[пострадавший в ходе нападения]:

«Увидел, как разбилось стекло. Внезапно люди начали бежать. Я почувствовал боль в спине. Я не знал, что ранен. Я просто шёл. Потом почувствовал много крови. Я увидел кровь».

Нападение произошло на улице Дизенгоф – одной из главных в Тель-Авиве.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС поприветствовала атаку. Но ответственность за неё на себя не взяла.

Это уже четвёртый теракт в Израиле за последние две недели. В ходе предыдущих трёх было убито 11 человек.

Нападения в период священного для мусульман месяца Рамадан в Израиле происходят часто. Однако эту вспышку насилия называют самой сильной за последние годы.

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