Ледяной заплыв: чилийка побила рекорд Гиннесса

[Барбара Эрнандес, пловчиха]:

«Главной трудностью была температура воды. Очень холодная, 7-8 градусов. А также дальность пути – в том месте никогда не проплывали ни женщины, ни мужчины. Приходилось быть очень осторожной. Переохлаждение могло стоить жизни».

Ледяная русалка – так окрестили в народе чилийку Барбару Эрнандес. 36-летняя женщина установила мировой рекорд Гиннесса, проплыв 5,5 километров по границе между Тихим и Атлантическим океанами на юге Чили.

Ради рекорда Барбара плыла без гидрокостюма. Расстояние преодолела чуть более чем за 45 минут. Останавливаться на отдых или получать помощь было нельзя. За заплывом внимательно следили чилийские военно-морские силы.

Барбара также известна в России и Беларуси. В 2019 году завоевала три золотые медали на Кубке мира по зимнему плаванию в Сибири.

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По словам рекордсменки, на подобные победы её вдохновляет семья.

[Барбара Эрнандес, пловчиха]:

«Я с детства мечтала заниматься плаванием. Моя семья – мой двигатель, это самые важные люди в жизни. Я также хочу вдохновить всех мечтать о большем, знать, что даже на краю вселенной можно совершить что-то, способное повлиять на жизнь других людей».

В прошлом Барбара – магистр психологии. Плаванием занимается с семи лет, а вот в ледяной воде стала плавать с 2014 года. Правила в этой дисциплине регулирует Международная ассоциация зимнего плавания со штаб-квартирой в Финляндии, планирующая в будущем войти в состав олимпийских видов спорта.

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