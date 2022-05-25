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Рекорд Гиннесса: непалец стал самым низкорослым подростком в мире

Рекорд Гиннесса: непалец стал самым низкорослым подростком в мире

17-летний житель Непала вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкорослый подростк в мире. Его рост..

Дата загрузки: 2022-05-25

Рекорд Гиннесса: непалец стал самым низкорослым подростком в мире

17-летний житель Непала вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкорослый подростк в мире. Его рост – 73,43 сантиметра. Зовут обладателя рекорда Дор Бахадур Хапанги. Он ходит в первый класс.

[Нара Бахадур Хапанги, брат рекордсмена]:
«Мне жаль брата, поскольку он так и не вырос. В то же время я рад, что он получил сертификат рекордсмена».

Сертификат Книги Гиннесса подростку вручили в Катманду во время скромной церемонии.

Ранее самым низкорослым подростком в мире считался другой непалец – Хагендра Тапа Магар. В октябре 2010 года он достиг совершеннолетия и некоторое время был самым маленьким человеком в мире. Два года назад бывший рекордсмен умер от воспаления лёгких.

Аномально низкий рост человека называют карликовостью. Она связана с недостатком гормона роста соматотропина или нарушением его строения. Также причиной карликовости может стать нарушение формирования скелета.
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