Удар слева, удар справа. На бой с тенью вышли тысячи жителей Мехико. Здесь, на главной площади..

В Мехико побили рекорд Гиннесса по самой массовой боксёрской тренировке

Удар слева, удар справа. На бой с тенью вышли тысячи жителей Мехико. Здесь, на главной площади столицы, проходит массовая боксёрская тренировка. Цель поклонников этого вида единоборства – установить новый мировой рекорд Гиннесса.

[участница тренировки]:

«Узнав о мероприятии, я сразу решила участвовать. После пандемии у нас не было особых развлечений. Я очень рада, что благодаря любви к спорту и боксу люди собрались вместе».

В боксе существует четыре основных удара – джеб, кросс, хук и апперкот. Также есть различные движения, позволяющие уклониться от атаки противника, и несколько защитных стоек.

Тренировка длилась полчаса. Её провели чемпионы Мексики по боксу. Всего на занятия пришли 14 299 человек, поэтому тренировка стала самой массовой в мире. Рекорд зафиксировали представители Книги Гиннесса.

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Предыдущее достижение принадлежит Москве. Она побила рекорд в 2017 году, когда на массовую тренировку пришли 3000 человек.

Мероприятие в Мехико организовали власти города и Всемирный боксёрский совет.

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