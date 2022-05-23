500 индейских женщин соткали изделие длиной километр, чтобы установить рекорд

500 ткачих собрались вместе на побережье Тихого океана в чилийском городке Пуэрто-Сааведра. Это женщины, принадлежащие индейской..
Дата загрузки: 2022-05-23
500 ткачих собрались вместе на побережье Тихого океана в чилийском городке Пуэрто-Сааведра. Это женщины, принадлежащие индейской народности мапуче. Они пришли сюда с ткацкими станками и попробуют установить мировой рекорд, создав самое длинное тканое изделие.
[Даниэла Анкао, участница мероприятия]:
«Мы хотим, чтобы наша культура и наш ткацкий станок сохранились сквозь века. Эту традицию долго хранили наши предки».
[Кэтрин Барра, участница мероприятия]:
«Я очень взволнована возможностью показать наше мастерство и увидеть, как наши знания, исходя от людей, обретают форму».
Каждая участница мероприятия соткала изделие длиной два метра. Потом их сшили вместе. В итоге общая длина достигла одного километра.
Ткачихи использовали тонну овечьей пряжи. Она сострижена с овец, которых разводят на Огненной Земле. Пряжу соткали и окрасили индейцы народности пурен.
Получилось ли у коренных жительниц Чили установить рекорд, пока не известно.
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