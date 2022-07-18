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Словения убирает забор, который сдерживал мигрантов

Словения убирает забор, который сдерживал мигрантов

Власти Словении начали демонтировать колючую проволоку вдоль границы с Хорватией. Забор установили в 2015 году на..

Дата загрузки: 2022-07-19

Словения убирает забор, который сдерживал мигрантов
Власти Словении начали демонтировать колючую проволоку вдоль границы с Хорватией. Забор установили в 2015 году на пике миграционного кризиса, когда сотни тысяч людей пытались попасть в Евросоюз через Балканы.

Левые власти Словении сделали демонтаж ограждения своим приоритетом. Однако это вызвало критику со стороны консервативного венгерского правительства.

Министр внутренних дел Словении Татьяна Бобнар, которая на посту с июня, говорит, что заборы и колючая проволока стали причиной «многих трагедий», поскольку мигранты, которые пытались проникнуть в страну, погибли в местной реке.

[Татьяна Бобнар, министр внутренних дел Словении]:
«Также важно отметить, что пугать наших граждан историями об иностранцах – это недопустимая политическая манипуляция. Лучшая стратегия – хорошо относиться друг к другу».

Между тем, вдоль границы Венгрии и Хорватии проложено более 50 километров забора.

Недавно построили ограждения для удержания мигрантов и в других странах Европы.

Они стали актуальны в 2021 году, когда десятки тысяч людей, в основном с Ближнего Востока и Африки, после прибытия в Беларусь попытались пересечь границы стран ЕС. В частности, Литвы и Латвии.

Также в прошлом месяце Польша объявила о завершении строительства забора вдоль части своей границы с Беларусью. Она оснащена датчиками движения и тепловизионными камерами.
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