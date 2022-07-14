Окно в Тибет открыл своими картинами китайский художник в Риме

Тибет с его захватывающими дух пейзажами и тысячелетней культурой приехал в Рим. Окно в регион открыли..

Тибет с его захватывающими дух пейзажами и тысячелетней культурой приехал в Рим.

Окно в регион открыли работы китайского художника Хань Юйчэня. Он изображает простую жизнь людей, которая очень контрастирует с большими мегаполисами КНР.

Экспозиция называется «Тибет: великолепие и чистота». 40 картин маслом увлекают в путешествие по природной и духовной красоте Тибета. Идеи для работ автор почерпнул во время путешествий во высокогорьям и долинам региона.

[Габриэле Симонджини, куратор выставки]:

«Может сложиться впечатление, что художник изображает далёкий от нас мир. В действительности всё, что рисует Хань Юйчэнь, очень нам близко».

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Художник по несколько месяцев ежегодно жил на тибетских пастбищах в палатках или в домах местных жителей. Для него это был способ отвлечься от тяжёлых воспоминаний. Его семья в период Культурной революции была признана контрреволюционной и сослана в деревню.

[Габриэле Симонджини, куратор выставки]:

«Своими работами он выражает своё критическое отношение к свободе, к образу жизни в современном мире. Его семью на много лет сослали в сельскую местность. Это очень ограничило его возможность учиться в государственных академиях».

Китайский мастер сделал поэтический стиль реализма XIX века своей отличительной чертой. Он такой же прямой и простой, как и жизнь тибетцев.

В работах – акцент на искусстве, одежде, украшениях и предметах повседневной жизни.

В первом разделе выставки представлены «Пейзажи». Здесь можно посмотреть на обширные пастбища, чёрные стада яков, белые стада тибетских овец и коз и маленькие разноцветные молитвенные флажки, развевающиеся на ветру.

Второй раздел – это «Портреты». Улыбчивые и дружелюбные женщины, серьёзные и вдумчивые мужчины.

В последнем разделе «Духовность» художник изображает повседневные дела, но с отчётливым ощущением близости к Небу.

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