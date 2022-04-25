Не менее шести человек, включая девочку, погибли, когда затонула лодка с мигрантами у побережья Ливана. Военные..

У берегов Ливана затонула лодка с мигрантами, есть жертвы

Не менее шести человек, включая девочку, погибли, когда затонула лодка с мигрантами у побережья Ливана. Военные спасли 47 человек, примерно ещё десять числятся пропавшими без вести.

Небольшое судно с ливанцами и сирийцами нелегально направлялось к берегам Европы. На борту было примерно 60 человек. Это намного больше, чем оно способно выдержать. Военные с патрульного корабля сообщают, что уговаривали мигрантов перейти к ним на борт. Потом перегруженное судно стало тонуть.

Мохаммед был на лодке и успел спастись. Но его жена и сын пропали без вести.

[Мохаммед Даннами, спасённый пассажир лодки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В пути мы встретились с военным кораблём, и наша лодка с ним столкнулась. Через десять минут она начала тонуть. Мы оказались в воде. Но жена и сын были в каюте и не смогли выбраться».

Некоторые спасшиеся пассажиры говорят, что военные угрожали им и специально протаранили лодку, поскольку мигранты добровольно не остановились.

Между тем министр транспорта Ливана посетил порт Триполи, куда доставили спасённых.

[Али Хамие, министр транспорта Ливана]:

«Ливанская армия и ВМС Ливана продолжают поисковую операцию в море. Также военные выясняют, сколько всего людей находилось на лодке».

Ливан много лет принимал беженцев. Но в октябре 2019 года в стране начался экономический кризис. Национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости. Десятки тысяч людей остались без работы. Три четверти населения оказалось за чертой бедности.

Многие ливанцы и сирийские беженцы хлынули в Европу. За последние три года туда перебрались сотни людей, но десятки были задержаны военно-морскими силами.

Ежегодно по Средиземному морю в Европу плывут тысячи мигрантов. Часто опасные путешествия заканчиваются трагедией. Так, в эти выходные у берегов Туниса потерпели крушение сразу четыре лодки. На них находилось 120 мигрантов. Не менее 12 погибли, ещё десять пропали без вести. 98 человек удалось спасти.

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