Собака нашла пушистого друга на заднем дворе дома

Семья Артура вместе с 17-летней собакой Бейли переехала в сельскую местность. Вскоре Артур предположил, что в овраге за домом живёт бездомная кошка. Он стал оставлять ей еду, но увидеть её не удавалось.



Бейли каждый день бегала обследовать местность. «Она часто ходила на задний двор и проверяла, что там происходит», – вспоминает Артур. Однажды мужчина увидел на крыльце Бейли с котёнком. Малыш доверчиво прижимался к собаке. Артур говорит, что раньше собака никогда не дружила с другими животными.

Видя, что Бейли заслужила доверие одичавшего котёнка, семья Артура решила взять его в дом. «Котёнок ходит за Бейли по пятам, как щенок. Теперь он член нашей семьи!» – сказал Артур.

Любовь Бейли к бездомному котёнку оказалась спасительной. Артур считает, что если бы Бейли не позаботилась о малыше, то зимой он бы не выжил.