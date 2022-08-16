Этого беглеца ловили два дня. Красная панда сбежала из зоопарка города Аделаида в Австралии. Работники смогли..

Сбежавшую красную панду снимали с дерева в Австралии

Этого беглеца ловили два дня. Красная панда сбежала из зоопарка города Аделаида в Австралии. Работники смогли выманить семилетнего питомца на видное место с помощью бамбука. А вот чтобы снять его с дерева, потребовался укол транквилизатора.

В итоге животное благополучно упало на растянутую ткань и было тут же отправлено в переноску.

[прохожая]:

«Нам просто стало интересно, что происходит, с нами начала общаться съёмочная группа. Они сказали, что сбежала красная панда». [прохожий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мне бы хотелось такую себе домой».

Пока ветеринары будут проверять состояние здоровья животного, работники зоопарка попытаются узнать, что помогло ему сбежать.

[Фил Эйнсли, директор зоопарка Аделаиды]:

«С завтрашнего утра мы начнём осматривать вольер, где её содержали. Попытаемся узнать, как панда выбралась. Мы также просмотрим все записи с камер видеонаблюдения».

Красных панд ещё называют малыми. Они размером примерно с крупную домашнюю кошку. Входят в отряд хищных, но питаются в основном растительностью.

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