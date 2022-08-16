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Сбежавшую красную панду снимали с дерева в Австралии

Сбежавшую красную панду снимали с дерева в Австралии

Этого беглеца ловили два дня. Красная панда сбежала из зоопарка города Аделаида в Австралии. Работники смогли..

Дата загрузки: 2022-08-16

Сбежавшую красную панду снимали с дерева в Австралии
Этого беглеца ловили два дня. Красная панда сбежала из зоопарка города Аделаида в Австралии. Работники смогли выманить семилетнего питомца на видное место с помощью бамбука. А вот чтобы снять его с дерева, потребовался укол транквилизатора.

В итоге животное благополучно упало на растянутую ткань и было тут же отправлено в переноску.

[прохожая]:
«Нам просто стало интересно, что происходит, с нами начала общаться съёмочная группа. Они сказали, что сбежала красная панда».

[прохожий]:

«Я обрадовался, что красную панду сняли, и она в безопасности».

[прохожая]:
«Мне бы хотелось такую себе домой».

Пока ветеринары будут проверять состояние здоровья животного, работники зоопарка попытаются узнать, что помогло ему сбежать.

[Фил Эйнсли, директор зоопарка Аделаиды]:
«С завтрашнего утра мы начнём осматривать вольер, где её содержали. Попытаемся узнать, как панда выбралась. Мы также просмотрим все записи с камер видеонаблюдения».

Красных панд ещё называют малыми. Они размером примерно с крупную домашнюю кошку. Входят в отряд хищных, но питаются в основном растительностью.
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