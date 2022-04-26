fb pixel
Телеканал NTD

В Мехико спилили 100-летнюю пальму, которую любили все горожане

В Мехико спилили 100-летнюю пальму, которую любили все горожане

Больше ста лет простояла эта пальма на главном проспекте Мехико. Теперь горожане прощаются со своим любимым..

Дата загрузки: 2022-04-26

В Мехико спилили 100-летнюю пальму, которую любили все горожане

Больше ста лет простояла эта пальма на главном проспекте Мехико. Теперь горожане прощаются со своим любимым деревом. Оно погибло после того, как древесину поразил грибок.

Местные власти пытались спасти пальму, но не вышло.

[Марина Роблес Гарсия, министр природы Мехико]:
«В Мехико растёт более трёх с половиной миллионов деревьев. Примерно треть из них поражена какими-нибудь болезнями. Это не значит, что они все погибнут, но нам надо о них заботиться».

Городские власти планируют посадить на месте пальмы другое дерево. Какое именно, решат местные жители.

[жительница Мехико]:
«Есть хорошее дерево жакаранда, очень красивое. Также хороший вариант – ауэуэте. Если власти знают, как победить грибок, то можно посадить пальму. Это было бы великолепно».

Жакаранда – вечнозелёное дерево. Его название означает «душистое». Ауэуэте или мексиканский кипарис – хвойное дерево. Оно вырастает до 50 метров в высоту и может быть в обхвате до 12 метров.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...