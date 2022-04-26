В Италии скульптуры делает робот

Сверхточными движениями эта гигантская роботизированная рука вытачивает скульптуру из каррарского мрамора. Такого робота построили итальянские инженеры. На разработку программного обеспечения ушли годы.

Теперь роботу под силу создавать или копировать произведения искусства. С задачей справляется за несколько дней. Человеку на создание статуи может понадобиться несколько лет.

Некоторые мастера боятся, что машина отнимет рабочие места. Однако инженеры считают иначе.

[Филиппо Тинколини, соучредитель компании Torart]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Также, по словам разработчиков, скульпторы всё равно нужны. Они будут на финальной стадии выполнять более тонкую работу, которую не может делать машина.

Впрочем, скульпторы идею не принимают. В этой мастерской в городке Каррара произведения искусства создают традиционными методами и не хотят от них отказываться.

[Диего Дзамполини, глава Кооператива скульпторов Каррары]:

«Скульптура, созданная роботом, – мёртвая. А созданная мастером – живая и настоящая. Я считаю, что скульптуру не должен делать робот. Вырезать нужно вручную. Это плод работы художника, который вкладывает талант и вдохновение, и скульптора, который воплощает идею в камне».

Рядом с Каррарой добывают ценный каррарский мрамор. С ним работали знаменитые итальянские архитекторы и скульпторы. Именно из такого камня Микеланджело создал статую Давида.

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