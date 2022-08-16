Музыка, танцы и еда: фестиваль коренных народов в Мехико

Музыка, танцы, кухня и народное творчество. В одном из районов Мехико отдают дань уважения коренным народам страны.

Здесь можно увидеть танцоров из разных уголков Мексики. Они исполняют народные танцы, включая календу.

Также радует музыка оркестра из штата Оахака. Он исполнил классические мексиканские песни.

[Оскар Эрнандес, посетитель ярмарки]:

«Очень хорошо, поскольку это защищает наши традиционные обычаи и культуру от исчезновения. Они сохраняются, а мы как мексиканцы объединяемся».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ейкель Сантос, посетитель ярмарки]:

«Очень хорошее мероприятие, где можно провести время с другими людьми, узнать о другой культуре, посмотреть на искусство и способности других людей. Очень красиво. Я тут прекрасно провожу время».