Музыка, танцы и еда: фестиваль коренных народов в Мехико

Музыка, танцы, кухня и народное творчество. В одном из районов Мехико отдают дань уважения коренным народам..
Дата загрузки: 2022-08-16
Здесь можно увидеть танцоров из разных уголков Мексики. Они исполняют народные танцы, включая календу.
Также радует музыка оркестра из штата Оахака. Он исполнил классические мексиканские песни.
[Оскар Эрнандес, посетитель ярмарки]:
«Очень хорошо, поскольку это защищает наши традиционные обычаи и культуру от исчезновения. Они сохраняются, а мы как мексиканцы объединяемся».
[Ейкель Сантос, посетитель ярмарки]:
«Очень хорошее мероприятие, где можно провести время с другими людьми, узнать о другой культуре, посмотреть на искусство и способности других людей. Очень красиво. Я тут прекрасно провожу время».
Фестиваль проходит уже восьмой год подряд. С его помощью власти надеются продвигать разные культуры и кухни коренных народов. Также они пытаются сохранить народную медицину, секреты производства ткани и другие ремёсла.
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