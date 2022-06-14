Исторический район Нью-Йорка утонул в цветах

Симфония красок и ароматов. Исторический район Митпэкинг в Нью-Йорке превратился в огромный яркий сад. Здесь проходит..
Дата загрузки: 2022-06-14
Симфония красок и ароматов. Исторический район Митпэкинг в Нью-Йорке превратился в огромный яркий сад. Здесь проходит фестиваль цветов. Сто флористов создали десятки инсталляций, которые украсили улицы и входы в магазины.
[Льюис Миллер, флорист]:
«Я хочу, чтобы люди, увидев инсталляции, радовались и удивлялись, чтобы, свернув за угол, восклицали: «Вот это да!» Цветы обладают удивительной способностью поднимать настроение людям».
Одна из самых ярких инсталляций похожа на маленькую аллею.
[Джеффри Лефрансуа, глава отдела развития бизнеса в Митпэкинге]:
«В нашем городе не везде есть зелёные оазисы, поэтому мы хотели создать маленькую аллею в сердце Митпэкинга. Здесь можно прогуляться, по-настоящему ощутить присутствие природы в самом центре города и вдохнуть ароматы цветов».
Фестиваль цветов проходит в Митпэкинге уже во второй раз.
[Мойра Бреслин, организатор]:
«Это удивительно, но доказано, что природа и прекрасные творения очень положительно влияют на психическое здоровье человека. Я живу в Нью-Йорке, Нью-Йорк – моя семья, и мне приятно подарить эту радость всем».
В рамках трёхдневного мероприятия пройдут лекции, семинары и мастер-классы. Обучение проведут известные флористы. Также в фестивале участвуют продавцы цветов.
Инсталляции на 80% состоят из живых растений. После фестиваля их отвезут на предприятие, которое делает органические удобрения.
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