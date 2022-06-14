Исторический район Нью-Йорка утонул в цветах

Симфония красок и ароматов. Исторический район Митпэкинг в Нью-Йорке превратился в огромный яркий сад. Здесь проходит..

Симфония красок и ароматов. Исторический район Митпэкинг в Нью-Йорке превратился в огромный яркий сад. Здесь проходит фестиваль цветов. Сто флористов создали десятки инсталляций, которые украсили улицы и входы в магазины.

[Льюис Миллер, флорист]:

«Я хочу, чтобы люди, увидев инсталляции, радовались и удивлялись, чтобы, свернув за угол, восклицали: «Вот это да!» Цветы обладают удивительной способностью поднимать настроение людям».

Одна из самых ярких инсталляций похожа на маленькую аллею.

[Джеффри Лефрансуа, глава отдела развития бизнеса в Митпэкинге]:

«В нашем городе не везде есть зелёные оазисы, поэтому мы хотели создать маленькую аллею в сердце Митпэкинга. Здесь можно прогуляться, по-настоящему ощутить присутствие природы в самом центре города и вдохнуть ароматы цветов».

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Фестиваль цветов проходит в Митпэкинге уже во второй раз.

[Мойра Бреслин, организатор]:

«Это удивительно, но доказано, что природа и прекрасные творения очень положительно влияют на психическое здоровье человека. Я живу в Нью-Йорке, Нью-Йорк – моя семья, и мне приятно подарить эту радость всем».

В рамках трёхдневного мероприятия пройдут лекции, семинары и мастер-классы. Обучение проведут известные флористы. Также в фестивале участвуют продавцы цветов.

Инсталляции на 80% состоят из живых растений. После фестиваля их отвезут на предприятие, которое делает органические удобрения.

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