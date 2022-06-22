Картинами из цветочных лепестков украсили целую улицу в итальянском городке

Шедевры из цветочных лепестков. Раз в году эта улица в итальянском городке Дженцано превращается в картинную..
Дата загрузки: 2022-06-22
Шедевры из цветочных лепестков. Раз в году эта улица в итальянском городке Дженцано превращается в картинную галерею. Каждое произведение искусства занимает площадь в 100 квадратных метров. А на украшение всей улицы уходит 350 тысяч цветков.
«Инфьората» – «украшение цветами» – именно так и называется этот фестиваль. В этом году он проходит под лозунгом «Наша мать-Земля».
Выкладывать картины на мостовой начинают с вечера. Работа идёт всю ночь, а утром перед людьми раскрывается великолепный вид. В общей сложности композиции занимают 2000 квадратных метров. Некоторые флористы участвуют в фестивале десятки лет.
[турист из Пизы]:
«Мы провели ночь рядом с работающими людьми и видели, что даже дети помогают с огромным желанием. Это наполняет сердце радостью, поскольку видишь, как возрождается культура, и от этого мурашки по коже».
Все картины должны быть сделаны из натуральных компонентов – никаких заменителей. Эта создана из лепестков, а также кукурузы, риса и сосновой коры.
[Франческа Д’Эразмо, флорист]:
«Моя картина называется «Радость, подаренная цветком, безгранична». Она вдохновлена знаменитым полотном Тициана «Флора», написанным в 1515 году».
Фестиваль посвящён католическому празднику. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч туристов полюбоваться цветочными картинами.
[жительница Дженцано]:
«Мы очень хотели порадовать людей из других городов. Для нас, местных жителей, также важно быть вместе в такой прекрасный праздничный день и уважать традиции».
Фестивалю «Инфьората» более 240 лет. Всё началось с того, что во время религиозной процессии кто-то стал разбрасывать лепестки цветов. Потом люди начали складывать из них маленькие картинки. Со временем они становились всё больше, и праздник обрёл современный вид.
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