Картинами из цветочных лепестков украсили целую улицу в итальянском городке

Шедевры из цветочных лепестков. Раз в году эта улица в итальянском городке Дженцано превращается в картинную..

Шедевры из цветочных лепестков. Раз в году эта улица в итальянском городке Дженцано превращается в картинную галерею. Каждое произведение искусства занимает площадь в 100 квадратных метров. А на украшение всей улицы уходит 350 тысяч цветков.

«Инфьората» – «украшение цветами» – именно так и называется этот фестиваль. В этом году он проходит под лозунгом «Наша мать-Земля».

Выкладывать картины на мостовой начинают с вечера. Работа идёт всю ночь, а утром перед людьми раскрывается великолепный вид. В общей сложности композиции занимают 2000 квадратных метров. Некоторые флористы участвуют в фестивале десятки лет.

[турист из Пизы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Все картины должны быть сделаны из натуральных компонентов – никаких заменителей. Эта создана из лепестков, а также кукурузы, риса и сосновой коры.

[Франческа Д’Эразмо, флорист]:

«Моя картина называется «Радость, подаренная цветком, безгранична». Она вдохновлена знаменитым полотном Тициана «Флора», написанным в 1515 году».

Фестиваль посвящён католическому празднику. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч туристов полюбоваться цветочными картинами.

[жительница Дженцано]:

«Мы очень хотели порадовать людей из других городов. Для нас, местных жителей, также важно быть вместе в такой прекрасный праздничный день и уважать традиции».

Фестивалю «Инфьората» более 240 лет. Всё началось с того, что во время религиозной процессии кто-то стал разбрасывать лепестки цветов. Потом люди начали складывать из них маленькие картинки. Со временем они становились всё больше, и праздник обрёл современный вид.

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