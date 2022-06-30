В центре Мехико нашли старые могилы ацтекских детей

Останки четырёх детей нашли на месте археологических раскопок в центре Мехико. Они были похоронены между 1521..

Останки четырёх детей нашли на месте археологических раскопок в центре Мехико. Они были похоронены между 1521 и 1620 годами – в раннюю колониальную эпоху страны.

Учёные считают, что останки принадлежат детям ацтеков. Они были погребены с соблюдением индейских традиций. Вероятно, дети умерли по естественным причинам.

В доиспанские времена на месте Мехико стоял город-государство Теночтитлан, построенный ацтеками. Хотя завоеватели его почти полностью разрушили, но иногда во время земляных работ удаётся обнаружить остатки зданий.

[Хуан Карлос Кампос, археолог]:

«Здесь мы нашли четыре комнаты. Эту территорию начали заселять в поздний постклассический период, когда начал расти город Теночтитлан».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ацтеки основали своё государство в 1325 году. У них было хорошо развито сельское хозяйство, несмотря на то, что Теночтитлан окружало солёное озеро Тескоко. В центре города стояли два храма в виде пирамид. Их высота достигала 30 метров.

Теночтитлан погиб в 1521 году, когда его завоевали испанские конкистадоры. Вместе с городом пала империя ацтеков.

Короткая ссылка на эту страницу: