Как дедушка в одиночку 40 лет строил парк аттракционов

Владелец ресторана итальянец Бруно прославился благодаря самодельным аттракционам, которые он строил в свободное время в течение 40 лет.



На создание аттракционов Бруно вдохновила встреча с кузнецом. Мужчина рассказал, что пришёл в мастерскую с просьбой соединить металлические заготовки для стульев. Но кузнец был занят и сказал: «У меня нет времени на такие дела. Если вы умеете варить, то аппарат вон там. Сделайте сами». Бруно не умел, поэтому записался на курсы сварки. Ему так понравилось, что он начал строить небольшие аттракционы и до сих пор не может остановиться.





«Парк привлекает много посетителей, потому что он отличается от всего, к чему они привыкли. Кроме того, он бесплатный! Люди приходят сюда, экономят деньги… Это как ярмарка», – поделился Бруно.



Мужчина построил парк рядом со своим рестораном, который теперь вмещает 500 клиентов. В парке развлечений уже работает 50 аттракционов.

