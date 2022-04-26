Массовое тестирование на COVID в Пекине вызвало панику

Жители Пекина в панике скупают продукты и товары первой необходимости. Полки многих супермаркетов уже опустели. Причиной..
Дата загрузки: 2022-04-26
Местные жители опасаются, что за этим может последовать масштабный локдаун, как сейчас в Шанхае. Там большая часть 25-миллионного населения не может выходить на улицу даже за едой, лекарствами и самыми необходимыми товарами.
Пекинцы выстраиваются в очереди за овощами, мясом, лапшой быстрого приготовления и туалетной бумагой.
[жительница Пекина]:
«Так много людей покупает еду одновременно, я уже начинаю переживать. Но в целом пока всё хорошо».
Сети супермаркетов в Пекине говорят, что удвоили свои запасы и число сотрудников.
[житель Пекина]:
«Лично я не планирую ходить за продуктами. И думаю, что большинство людей до 30 лет тоже этого делать не будут. У пожилых людей больше времени, и они больше беспокоятся о благосостоянии себя, своих детей и семей. Вот почему они активизировались. Но остальные ведут себя как обычно».
Тестирование проводится в Чаояне, самом густонаселенном районе столицы. Там проживает три миллиона 450 тысяч человек. Тесты начались делать после того, как в последние дни выявили десятки случаев заболевания. За неделю все жители должны трижды явиться на тестирование. Здесь также уже заблокировали более десяти зданий.
[житель Пекина]:
«Конечно, есть определённая степень беспокойства, потому что это повлияет на рабочие места и общую эффективность. Но я не думаю, что будет как в Шанхае».
Риск масштабного локдауна всё же сохраняется. Власти Китая в отношении коронавируса применяют политику «ноль терпимости». Многие критикуют её и говорят, что очень строгие карантинные меры вредят стране и её жителям больше, чем сам коронавирус.
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