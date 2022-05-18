На автодроме Бруклендс вспоминают 100-летний рекорд скорости на суше

Знаменитый британский автомобиль с авиационным двигателем вновь выезжает на автодром Бруклендс. Сто лет назад здесь в..
Дата загрузки: 2022-05-18
17 мая 1922 года за рулём 350-сильного Sunbeam сидел Кенелм Ли Гиннесс – автогонщик, инженер и член ирландской семьи пивоваров Гиннессов. В тот день пилот установил сразу три рекорда: рекорд круга, рекорд наземной скорости и рекорд скорости на отрезке длиной более километра. Это 198 километров в час, 207 и 215 соответственно.
[Энди Грин, автогонщик]:
«Кроме того, это был последний трековый гоночный автомобиль, который это сделал. После этого каждую машину строили специально для рекорда. Причём устанавливали его на прямой трассе».
В честь памятной даты на трассу также выехал Fiat 1911 года, известный как «Туринский зверь», и другие раритетные автомобили.
Гоночная трасса Бруклендс открылась в 1907 году. Она стала первым в мире специально построенным автодромом. Трасса имеет форму неправильного овала. Её протяжённость – примерно четыре с половиной километра. Последняя гонка прошла здесь в 39-м.
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