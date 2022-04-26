20-летний Арьян всю жизнь провёл в инвалидной коляске. Он родился с церебральным параличом, который влияет на..

Новый браслет с датчиками поможет людям с ДЦП работать за компьютером

[Арьян Шах, житель Австралии]:

«Моя правая рука в основном делает всё за меня, потому что она на самом деле не так поражена. Запястье не согнуто, в нём нет такой дистонии, поэтому я действительно на неё полагаюсь».

20-летний Арьян всю жизнь провёл в инвалидной коляске. Он родился с церебральным параличом, который влияет на его способность двигаться и сохранять равновесие.

Арьян может использовать только один палец для набора текста на компьютерной клавиатуре. Получается долго и утомительно.

Именно эта проблема вдохновила группу инженеров из Школы компьютерных наук Сиднейского университета на новую разработку. Они решили облегчить жизнь людей, страдающих ДЦП или заболеваниями двигательных нейронов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Их разработка – браслет с датчиками, которые улавливают мельчайшие движения и вибрации запястья. Так можно передавать команды, например, компьютеру.

Сначала движения в виде импульсов по Bluetooth отправляются в специальную программу. Потом искусственный интеллект создаёт конкретные модели движений и преобразует их в команды.

[Ануша Витана, разработчик]:

«Мы используем машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы разобраться в этих вибрациях, чтобы выяснить, какой палец движется и насколько сильно».

Идея в том, чтобы сделать устройство максимально простым в использовании. Сам браслет можно персонализировать и сделать чрезвычайно чувствительными к потребностям конкретного пользователя.

Уникальность разработки ещё и в том, что она в открытом доступе. Браслет можно изготовить самостоятельно с помощью 3D-принтера, при этом адаптировать его форму под собственные нужды.

В Австралии с ДЦП живёт примерно 34 тысячи человек. Во всём мире – более 17 миллионов.

Короткая ссылка на эту страницу: