Новый браслет с датчиками поможет людям с ДЦП работать за компьютером

20-летний Арьян всю жизнь провёл в инвалидной коляске. Он родился с церебральным параличом, который влияет на..
Дата загрузки: 2022-04-26
[Арьян Шах, житель Австралии]:
«Моя правая рука в основном делает всё за меня, потому что она на самом деле не так поражена. Запястье не согнуто, в нём нет такой дистонии, поэтому я действительно на неё полагаюсь».
Арьян может использовать только один палец для набора текста на компьютерной клавиатуре. Получается долго и утомительно.
Именно эта проблема вдохновила группу инженеров из Школы компьютерных наук Сиднейского университета на новую разработку. Они решили облегчить жизнь людей, страдающих ДЦП или заболеваниями двигательных нейронов.
Их разработка – браслет с датчиками, которые улавливают мельчайшие движения и вибрации запястья. Так можно передавать команды, например, компьютеру.
Сначала движения в виде импульсов по Bluetooth отправляются в специальную программу. Потом искусственный интеллект создаёт конкретные модели движений и преобразует их в команды.
[Ануша Витана, разработчик]:
«Мы используем машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы разобраться в этих вибрациях, чтобы выяснить, какой палец движется и насколько сильно».
Идея в том, чтобы сделать устройство максимально простым в использовании. Сам браслет можно персонализировать и сделать чрезвычайно чувствительными к потребностям конкретного пользователя.
Уникальность разработки ещё и в том, что она в открытом доступе. Браслет можно изготовить самостоятельно с помощью 3D-принтера, при этом адаптировать его форму под собственные нужды.
В Австралии с ДЦП живёт примерно 34 тысячи человек. Во всём мире – более 17 миллионов.
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